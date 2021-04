Nativa News

Regional 14/04/2021 10:05 ALLAN MESQUITA - Gazeta Digital Estudante de medicina cuiabana faz comentário racista contra participante do BBB Foto: Reprodução A estudante de medicina e promoter de uma casa noturna de Cuiabá, F.S, comparou o cabelo do participante do Big Brother Brasil, João Luiz Pedrosa, a um “bombril”, durante uma transmissão ao vivo realizada pelo Instagram da revista Quem, na noite desta terça-feira (13). O comentário racista foi publicado quando a participante eliminada, Sarah Andrade, falava sobre sua passagem no programa. Conforme apurado pelo , a intenção da universitária era atrair visualizações para uma live com uma amiga, que acontecia no mesmo momento. “João cabelo de bombril”, escreveu. O comentário passou despercebido por Sarah e pela jornalista Dre Nascimento, que intermediava o bate-papo. No entanto, outros perfis que acompanhavam a transmissão repudiaram o comentário da cuiabana. Minutos depois, a estudante suspendeu as contas nas redes sociais. Contud, um print com o “comentário de ódio” já circula na internet. Racismo Na última semana, o cantor sertanejo Rodolffo foi eliminado do reality show após comparar o cabelo do João a uma peruca de “homens da caverna”, utilizada no Castigo do Monstro. A fala repercutiu negativamente na web. O professor de geografia, por sua vez, desabafou durante o “Jogo da Discórdia” ao expor que se sentiu extremamente ofendido com a comparação. "Muita gente pode não saber, mas no sábado, ele fez uma piada comparando uma peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. O jogo pode ser sim de coisas que vem daqui de dentro, mas também tem que vir de respeito. Te daria mais umas 4 flechas daquela!", disse o professor ao vivo. Rep. Internet

Veja também sobre comentário racista Estudante Cuiabá Big Brother Brasil João Luiz Pedrosa bombril Voltar + Regional