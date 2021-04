Nativa News

Regional 15/04/2021 10:05 Comarca de Apiacás decreta luto oficial por três dias O juiz-diretor da Comarca de Apiacás, Antonio Fábio da Silva Marquezini, decretou luto oficial por três dias na comarca, tendo em vista o falecimento do advogado militante Valentin Peron. Apesar da homenagem, os prazos e o atendimento virtual prestados pelo fórum continuam inalterados. A determinação está na Portaria nº 12/2021/DF. De acordo com o documento, o luto oficial é a última homenagem do Poder Judiciário pelos honrosos e relevantes serviços prestados nesta Comarca pelo advogado. Valentin estava internado na cidade de Alta Floresta e faleceu nesta terça-feira (13 de abril). O corpo foi transladado para Pitanga (PR), onde será sepultado. Leia AQUI a íntegra do documento.

