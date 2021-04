Nativa News

Regional 15/04/2021 10:14 Carretas tombam e 3 mil saqueiam cargas de carne e soja em MT Foto: Reprodução Sete policiais militares não conseguiram conter cerca de 3 mil pessoas que estavam saqueando a carga de carne bovina, que ficou espalhada na Serra Tapirapuã, em Nova Olímpia (207 km ao Médio-Norte de Cuiabá), na tarde de quarta-feira (15), após a carreta que transportava o produto tombar na pista e cair em uma ribanceira. O motorista foi socorrido e internado com suspeita de fratura. Enquanto a ocorrência era atendida, outra carreta carregada com 37.520 kg de soja tombou no local, atingiu um veículo parado na estrada. Populares também saquearam a soja. Segundo as informações, o acidente ocorreu por volta das 14h45, polícia foi acionada assim que testemunhas flagraram o acidente. O caminhão tombou na pista e acabou escorregando até cair em uma ribanceira perto da Pedra Solteira. Populares auxiliavam o motorista, que já estava fora da cabine. Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra foi acionado para o socorro. Policiais perceberam que o condutor, de 55 anos, estava com hálito forte, com sinais de que ingeriu bebida alcoólica. Questionado, ele confirmou o fato. Motorista estava com corte na orelha direita e várias escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde com suspeita de fratura na bacia. No local, os militares observaram que ele transportava carne bovina e que a carga ficou espalhada pelo local após o acidente. Transportadora foi acionada e informou que mandaria outro veículo para recolher a carga. Porém, já pelas 17h30, a polícia precisou de reforços, já que milhares de pessoas se aglomeravam pelo local com o objetivo de saquear a carga. Tiro de bala de borracha Um tumulto começou e foi necessário disparos de tiros de bala de borracha para conter a ação do grupo, que só aumentava. Já no anoitecer, por volta das 18h30, os policiais contabilizaram 3 mil pessoas no local, sendo que só havia 7 policiais para conter o grupo. Nesse mesmo horário, caminhão carregado com soja passava pelo local e flagrou o acidente. Ao tentar desviar das pessoas e dos carros parados ao longo da pista – que não tem acostamento – perdeu o controle do veículo e acabou tombando na entrada do Hotel Fazenda Primavera, deslizando e atingindo outro veículo Gol, que acabou deslizando em um barranco. Com isso, a carga de soja foi derramada no local. Segundo a PM, o motorista do Gol parou na estrada para saquear a carga de carne. O caso foi registrado na delegacia de Tangará e quando voltaram, as pessoas estavam saqueando a carga de soja. Com a aproximação da PM, eles fugiram abandonado vários sacos.

