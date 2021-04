Nativa News

Regional 16/04/2021 08:02 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Prefeito em MT proíbe pesca amadora para combater a covid-19 Foto: Ricardo Oliveira/Diego Peres/Amigos do Tarumã O prefeito de Novo Santo Antônio (1.063 km a nordeste de Cuiabá), Adão Belchior (DEM) decidiu implantar novas restrições à população de menos de 3 mil habitantes para combater o avanço da covid-19. Entre as proibições do novo decreto estão a pesca amadora e profissional para os turistas, um dos atrativos da cidade, que gera empregos e renda. Publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (15), o decreto 12/21 traz as deliberações do Conselho de Enfrentamento À Pandemia da Covid-19. Além da pesca praticada por turistas, está proibido o trabalho de vendedores ambulantes, qualquer tipo de festividade, seja ele familiar ou público, que provoquem aglomerações. Já os velórios só poderão ser realizados com a presença do núcleo familiar, ou seja, das pessoas que moram na mesma casa do falecido. As medidas valem até 2 de maio e foram somadas às restrições anteriores, como toque de recolher das 21 às 5 horas, suspensão dos atendimentos presenciais em órgãos públicos e o distanciamento social. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o município já registrou 175 casos do novo coronavírus, mas nenhuma pessoa morreu em decorrência da doença.

