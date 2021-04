Regional 16/04/2021 09:21 Redação I Nativa News Nova Canaã: Carga de milho derrama na pista após pneu de carreta estourar Foto: Divulgação - VIA BRASIL O incidente foi registrado às 19h51 nesta quinta-feira (15) no Km 183 da MT-320, sentido ao município de Colíder. O incidente foi atendido pela concessionária Via Brasil, não houve vítimas. Polícia Militar de Nova Canaã do Norte foi acionada para registro de ocorrência. Conforme registro da concessionária, um dos pneus furou, soltou a ressolagem e acertou a bica da carreta, o que provocou o derramamento da carga. Os grãos de milho ficaram derramados em faixa de domínio, sem necessidade interdição de pista.

