Nativa News

O governador Mauro Mendes (DEM) classifica o deputado federal bolsonarista José Medeiros (Podemos), que faz oposição sistemática ao governo do Estado, como “político de merda”. Além disso, diz que o parlamentar faz parte das “bestas do apocalipse” que só criticam sem apresentar soluções efetivas.

Em entrevista à rádio Jovem Pan, na manhã desta sexta (16), Mauro atacou Medeiros ao rebater sua fala sobre o atraso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em liberar a vacina russa Sputnik V para ser utilizada no Brasil. Isso porque o governo estadual comprou mais de 1 milhão de doses e aguarda a liberação para efetivar o negócio.

Medeiros disse que antes reclamavam que o presidente da República Jair Bolsonaro falava sobre a cloroquina e que não seguia a ciência e que agora que o Governo Federal está trabalhando de acordo com orientações científicas e as reclamações continuam. “Vá trabalhar governador", disse o deputado em trecho de vídeo publicado na redes sociais.

Mauro, por sua vez, voltou a reclamar que a demora da agência é “inexplicável”. No entanto, deixou claro que não vai desistir de trabalhar com seriedade apesar das “bestas do apocalipse” que só “torcem contra” e “fazem politicagem”.

"É revoltante trabalhar o tanto que nós estamos aqui e ter que ver esses políticos falando bobagem. Às vezes da vontade de desistir, mas se eu desistir, eu faria com que esses imbecis vençam. Ao invés do deputado cobrar da Anvisa a liberação da vacina, não, fica criando essas historinhas", concluiu.

Além disso, Medeiros também vem afirmando que Governo Federal repassou mais de R$ 15 bilhões a Mato Grosso em 2020 e exige prestação de contas. Já governador afirma que foram repassados pouco mais de R$ 5 bilhões, o que foi comprovado por ofício do Ministério da Economia em resposta a pedido de informação do senador Carlos Fávaro (PSD).

"Existem políticos que prestam desserviço pra Mato Grosso. Um deles é esse senhor, deputado José Medeiros, que mente descaradamente. Nós não recebemos nada além do que já estava programado. Desafio esses políticos “merdas”, com o perdão da palavra, que se não provar, renunciem ao mandato, ou peçam desculpas publicamente. Mato Grosso recebeu R$ 5 bilhões, não foi o presidente Jair Bolsonaro que mandou, foi o que o Estado sempre recebeu da União", declarou.