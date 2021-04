Nativa News

Regional 17/04/2021 06:33 Assessoria/Polícia Civil-MT Foragido por tráfico de drogas é preso em Matupá pela Polícia Civil Homem de 29 anos estava com mandado decretado pela Comarca de Nova Canaã do Norte Foto: Reprodução A Polícia Civil de Matupá 695 km ao norte de Cuiabá) cumpriu na manhã de desta sexta-feira (16) um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por tráfico de drogas. O mandado foi decretado pela Vara única da Comarca de Nova Canaã do Norte. O crime pelo qual o suspeito de 29 anos responde ocorreu em Nova Canaã, em 2019. Na oportunidade foram apreendidos na residência do suspeito cerca de 58 kg de maconha e desde então, ele estava foragido. Após a Delegacia de Matupá receber informações do possível paradeiro do suspeito, a equipe de investigação realizou diligências para localizá-lo. Na manhã desta sexta-feira, o homem foi encontrado quando saía de uma loja no centro da cidade e encaminhado à delegacia. Após a formalização do mandado de prisão, o investigado foi encaminhado para uma unidade prisional, onde encontra-se à disposição da Justiça.

