Nativa News

Regional 17/04/2021 06:58 MidiaNews NÃO SE ISOLOU: Com Covid, empresário é flagrado trabalhando em comércio em MT Caso foi denunciado pela Defesa Civil; Vigilância Sanitária fez um auto de infração contra o proprietário Foto: Reprodução Um empresário de 44 anos foi notificado pela Vigilância Sanitária e Polícia Militar após ser denunciado por continuar trabalhando mesmo tendo diagnóstico de Covid-19. O caso ocorreu nesta quinta-feira (15) em Barra do Garças (a 512 km de Cuiabá). A Polícia Militar foi acionada pela Defesa Civil, que recebeu a denúncia relatando a conduta do proprietário do mercado. A testemunha contou que o comerciante estava diagnosticado com Covid-19, porém continuava abrindo o estabelecimento e trabalhando. A ação contraria as medias de combate ao coronavírus, que determinam o isolamento de doentes. Diante dos fatos, policiais e fiscais foram até o endereço constataram a veracidade da denúncia. Ao ser questionado, o empresário confirmou que estava com Covid. Ele foi notificado e orientado a fechar o comércio, enquanto a PM informava a Vigilância Sanitária. Horas mais tarde a PM e fiscais da Vigilância voltaram até o endereço e constataram que o suspeito seguiu a orientação de se manter em casa, localizada aos fundos do mercado. A Vigilância Sanitária fez um auto de infração, notificação e sanitização do local. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência.

Veja também sobre NÃO SE ISOLOU trabalhando com covid comércio empresário Mato Grosso Barra do Garças Voltar + Regional