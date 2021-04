Regional 17/04/2021 11:46 Eliza Gund I Nativa News Acadêmico encontrado morto em vala no município de Sinop é sepultado em Apiacas Foto: Arquivo Pessoal Jovem que estava desaparecido desde o último sábado (10) em Sinop foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira (16). Lucas Pereira Mesquita, de 27 anos, foi encontrado dentro de uma vala, ao lado de sua motocicleta Honda Biz. A família registrou o desaparecimento do jovem, uma campanha de busca estava sendo realizada no facebook e também grupos de whatsapp. O jovem residia em Sinop há 05 anos, onde cursava Sistema de Informação pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Lucas esteve e uma festa na casa de amigo na noite de sábado, depois desapareceu. Buscas foram realizadas até o corpo foi encontrado nesta sexta, em uma vala de escoamento, entre a BR-163 e bairro Jardim América. A polícia acredita em acidente. O corpo foi transladado para o município de Apiacás, onde residem familiares.

