Nativa News

Regional 18/04/2021 06:43 Veto do Governo à proibição do corte de energia deve ser derrubado na AL Os deputados estaduais Elizeu Nascimento (PSL) e Carlos Avalone (PSDB), respectivamente presidente e relator da CPI da Energisa, ingressaram com pedido para que a Mesa Diretora da Assembleia mobilize todos os parlamentares pela derrubada do veto do governador Mauro Mendes (DEM) ao projeto de lei que previa a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica no Estado durante a pandemia. O democrata alegou inconstitucionalidade e votou a matéria integralmente. De acordo com o governador, cabe a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que definir os regramentos de energia elétrica. Por isso, considera que não é permitido à Assembleia legislar sobre o assunto. “Logo, resta cristalino que a propositura em comento está irremediavelmente maculada por vício formal, haja vista que afronta o disposto no inciso IV do art. 22 da Constituição Federal, por violar a competência legislativa privativa da União para tratar de normas relativas à energia” diz trecho do veto publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta (14). O projeto de lei vetado, de autoria das lideranças partidárias da Assembleia, proibia o corte no fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso como medida extraordinária na pandemia da Covid-19. A matéria foi aprovada em 22 de março com apoio da ampla maioria dos parlamentares. Cartão de crédito No mesmo dia, o governador sancionou projeto de lei do deputado estadual Eduardo Botelho (DEM) que permite o pagamento da conta de energia elétrica com uso de cartão de crédito. "Fica autorizada a criação de meios de parcelamento por meio de cartão de crédito para: fatura não vencida por meio de cartão de crédito; e débito de faturas vencidas, desde que não acrescidas de juros e multas, em até seis vezes", diz trecho da lei.

