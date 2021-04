Nativa News

Regional 18/04/2021 07:02 José Carlos Araujo: kb2noticias MATUPA: Irmãos morrem carbonizados em incêndio em residência na comunidade Santo Antônio Foto: Reprodução Dois homens, identidade ainda não confirmadas, morreram carbonizados após incêndio em uma casa, na comunidade Santo Antônio, Gleba 3, Matupá. O fato foi nessa sexta-feira (16) no início da tarde, conforme autoridades locais. A polícia apurou que as vítimas, dois irmãos, passaram o dia ingerindo bebida alcoólica. Mas, as causas do incêndio na casa, ainda serão apuradas após análise da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Uma das versões apuradas foi que um dos irmãos teria dormido com o cigarro aceso em um sofá. Dentro da casa, uma motocicleta foi atingida pelo incêndio, provocando uma possível explosão quando o fogo se alastrou e queimou toda a casa. Versão, que também será apurada. Os dois corpos foram encontrados carbonizados, segundo a polícia. Testemunhas registraram pelo celular, o incêndio.

