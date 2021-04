Regional 18/04/2021 07:08 Redação I Nativa News Prefeitura de Nova Monte Verde realiza obras de manutenção na MT-160 Foto: Divulgação A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, através da Secretaria de Infraestrutura, iniciou, no começo de abril, a recuperação da MT-160, que liga Nova Monte Verde ao município de Apiacás. De acordo com o secretario de obras, Devanir dos Santos no início do ano, uma parceria com o município de Apiacás viabilizou o cascalhamentos no pontos de maior incidências de atoleiros, e também o patrolamento total da MT-160 além de manutenção em bueiros e calhas para o escoamento da água. Máquinas trabalham a todo vapor na manutenção das estradas, garantindo com isso melhor qualidade e boa trafegabilidade às estradas. O prefeito Edemilson frisa que o trabalho é intenso e mobiliza toda equipe de infraestrutura, aproveitando assim as boas condições climáticas que permitem o trabalho.." Parabenizo a equipe pelo belo desempenho e agilidade, que realizaram o trabalho preventivo em mais de 37 km da estrada, além de agradecer o empenho do Secretário e toda a sua equipe que vem atuando em várias frentes de ação, dando agilidade e eficiência aos trabalhos," frisa prefeito. A MT 160 é de grande importância para a região, utilizada como rota de escoamento de produção agrícola e pecuária e transporte de pacientes pela Secretaria de Saúde de Apiacás - MT. Com informações assessoria Nova Monte Verde

