Nativa News

Regional 19/04/2021 05:45 Gazeta Digital LUTA CONTINUA: Deputado apresenta melhora e deve iniciar fisioterapia Em recuperação contra a covid-19, o deputado Valdir Barranco (PT), deve ser transferido para o centro de recuperação e fisioterapia durante a semana. O parlamentar está internado em um hospital particular de São Paulo.

Na última quarta-feira (14), Barranco precisou retornar ao leito semi-intensivo após apresentar uma pequena piora. O petista está em tratamento há 60 dias e chegou a ficar para superar as complicação do novo coronavírus. De acordo com a equipe médica, o petista está estável e fazendo uso de oxigênio através de catéter nasal. Ele também passou por avaliações neurológicas que apresentaram resultados positivos. " Segue bem na recuperação das sequelas em decorrência da Covid-19", diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa.

No início do mês, o parlamentar gravou um vídeo em que fala com a família sobre sua recuperação e em "voltar a viver". Ele está em um hospital particular de São Paulo, para onde foi transferido em 21 de fevereiro.

Dos 24 parlamentares da Assembleia Legislativa (AL), 18 já foram infectados pela covid-19. O caso mais grave ocorreu com Silvio Fávero (PSL), que faleceu após uma semana em UTI no mês passado.de recuperação e fisioterapia durante a semana.

