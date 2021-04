Uma aposta feita no município de Juruena (883 quilômetros de Cuiabá) ficou por apenas um número de levar R$ 40 milhões no sorteio da Mega-Sena, realizado no último sábado (17). Com o acerto de cinco dos seus números, o sortudo ainda levará quase R$ 50 mil.

Os números sorteados foram: 06 – 14 – 24 – 34 – 39 – 58. Uma aposta de São Paulo conseguiu acertar todas as dezenas e ficou com o prêmio de R$ R$ 40.076.100,78.



No total, foram 77 pessoas que fizeram a quina e levarão R$ 49.919,36. Outras 66 apostas de Mato Grosso acertaram quatro números e onseguiram faturar valores a partir de R$ 1.062.



O valor para o próximo concurso será de R$ 2,5 milhões. O resultado do sorteio acontecerá na quinta-feira (22). A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.