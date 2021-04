Nativa News

Aeronave será destinada para ações contra o desmatamento, incêndios florestais e policiamento

O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, oficializaram a aquisição de um helicóptero que será usado para reforçar o combate aos crimes ambientais em Mato Grosso.

O contrato para a aquisição da aeronave foi assinado nesta segunda-feira (19.04) com a empresa Helicópteros do Brasil, representada no ato por Flávia de Souza Maia.

O helicóptero possui os instrumentos e acessórios para voo visual e cumpre todos os requisitos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Foi investido um total de R$ 21,4 milhões na compra, com recursos do Plano de Combate ao Desmatamento Ilegal e Incêndios Florestais de 2021, dentro do programa Mais MT.

“Esse equipamento será um reforço importante para combatermos incêndios florestais e outros crimes ambientais dessa natureza e dar respostas mais rápidas e efetivas a essas demandas. No Pantanal, há regiões de muito difícil acesso, sem estradas, que impõem dificuldades às equipes terrestres, e de transporte aos brigadistas, equipes de apoio, bem como levar a estrutura necessária para combater esses crimes”, afirmou o governador.

A empresa Helicópteros do Brasil – Helibras deve fazer a entrega da aeronave em até 7 meses após a assinatura do contrato.

Para o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, o Governo de Mato Grosso tem dado uma dinâmica diferente ao Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) com investimentos em novas aeronaves mais modernas.

“Nós já trabalhamos com a UTI aérea ajudando no transporte de pessoas enfermas, e também estamos transportando as vacinas da Covid-19. Estamos entrando no período das queimada e essa aeronave vai ajudar no combate aos crimes ambientais. O helicóptero também será usado em situações de salvamento, onde avião não pousa, acidentes em lugares com dificuldade de acesso. O Estado é muito grande e precisamos melhorar os nossos equipamentos, e essa aeronave chega em boa”, destacou o secretário.

Com essa aquisição, o Ciopaer passa a ter quatro helicópteros e seis aeronaves, sendo duas UTIs aéreas.

“O Ciopaer está renovando a frota. Estamos finalizando a compra de uma aeronave de asa fixa com recursos de transações penais destinados pelo Poder Judiciário, leiloando aeronaves mais antigas, trocando por outras mais modernas e mais econômicas”, destacou o comandante do Ciopaer, coronel PM, Juliano Chiroli.

O Governo do Estado tem investido no Ciopaer pelo trabalho que representa ao Estado no resgate de vítimas, transporte de vacinas e de paciente, deslocamento da tropa das forças de segurança que atuam em operações especiais e no combate ao crime organizado, além de auxiliar os Poderes Judiciário, Ministério Público e as ações da Casa Militar.