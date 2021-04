Regional 20/04/2021 06:57 Redação I Nativa News Prefeitura de Apiacás implanta Redesim para simplificar e desburocratizar a abertura de novas empresas Foto: Divulgação O Município de Apiacás ganha mais uma ferramenta valiosa no processo de desburocratização e simplificação de registros junto ao Departamento de Tributos e Fiscalização que passará a analisar as Viabilidades (consultas-prévias) de registro de empresas por meio da Redesim. A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, foi criada pelo Governo Federal por meio da Lei Nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, e tem por premissas básicas, abreviar e simplificar os procedimentos para abertura de empresas e diminuir o tempo e custo para registro e a legalização das empresas, reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. De acordo com o secretário de finanças, Jackson Biesdorf, o sistema Redesim dá a praticidade ao empresário que, a partir de agora, não vai mais precisar ir ao Departamento de Tributos com uma pilha de documentos para abrir, alterar ou encerrar uma empresa.' A partir de hoje todos os processos que envolvam estes atos, serão feitos via portal da Redesim em parceria com a Jucemat que é 100% digital, ou seja, estamos melhorando nossa gestão de processos, diminuindo a burocracia e o tempo gasto nesses atos, dando celeridade as demandas e contribuindo para gestão socioambiental sustentável. Com medidas como esta demonstramos que a gestão do prefeito Júlio e da vice-prefeita Fabiana estamos trabalhando para a melhoria em todos os setores”. Diz o secretário. A Redesim é um programa federal que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas. Com assessoria

