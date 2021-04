Regional 20/04/2021 11:13 Gazeta Digital Bandidos invadem casa, amarram e roubam delegado da PF em Cuiabá Ele contou que estava no local quando foi surpreendido por 4 bandidos armados e encapuzados, que vasculharam a casa. Eles fugiram com um Volkswagen T-Cross prata, uma pistola 9mm e um celular. Foto: Reprodução Casa do delegado da Polícia Federal Renato Sakamoto, localizada no bairro Santa Rosa, em Cuiabá, foi invadida por 4 bandidos na madrugada desta terça-feira (20). Ele foi amarrado, teve o carro e objetos pessoais levados, entre eles, sua arma de fogo. A ocorrência está em andamento, mas conforme apurado pelo , Polícia Militar da 1º Companhia do Santa Rosa foi acionada e está atuando no caso desde os primeiros momentos. Delegado foi encontrado trancado dentro da casa, sendo libertado pelos policiais. Ele contou que estava no local quando foi surpreendido por 4 bandidos armados e encapuzados, que vasculharam a casa. Eles fugiram com um Volkswagen T-Cross prata, uma pistola 9mm e um celular. O telefone foi rastreado pelos policiais e a localização apontava para a rodovia Mário Andreazza, em Várzea Grande. Logo após a ponte, o carro do Sakamoto foi encontrado abandonado, ligado, com a chave no contato. Porém, o celular não estava pelo local, nem mesmo a arma de fogo levada pelos assaltantes. O veículo foi devolvido ao delegado, que está em companhia de agentes da Polícia Federal e das forças de segurança em diligência na busca pelos criminosos.

