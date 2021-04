Regional 21/04/2021 07:06 G1MT Empresários fotografam pássaros durante passeios em Aripuanã e encontram espécie rara Foto: Manoel Pinheiro/Arquivo pessoal Dois empresários fotografaram diversos pássaros, entre eles, o saurá-de-pescoço-preto, durante passeios pelo Vale do Sonho, uma região de cerrado em Aripuanã, a 976 km de Cuiabá. Segundo Manoel Pinheiro, a paixão pela fotografia começou em 2012 e, desde então, já são mais de 560 espécies fotografadas. Manoel contou ao G1 que um dos momentos mais emocionantes para ele e para o amigo Cleverson Veronese foi quando registrou o saurá-de-pescoço-preto. O pássaro habita copas de florestas densas, mas algumas espécies desta família se adaptam a matas secundárias adjacentes às primárias, e outras realizam migrações à procura de alimento. A espécie é rara e apresenta hábitos pouco estudados em campo. “Quando o encontramos, antes de conseguir uma foto, a bateria da câmera acabou. Tive que voltar no carro para trocar e depois retornar à mata para fotografar. Foi um momento muito marcante”, contou. O empresário disse que aprendeu sobre as espécies e a fotografia com o professor Dalci de Oliveira da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). “Tenho uma empresa de transporte e locadora de veículo e participei de um trabalho dele em 2012, prestando serviço de transporte. Criamos um vínculo de amizade e eu comecei a acompanhá-lo nos trabalhos. Ele orientava sobre as aves e, com o tempo fui aprendendo”, explicou. Manoel contou ainda que outro momento marcante durante o contato com a fotografia e a natureza foi quando foi convidado pelo professor para conhecer as aves aquáticas no Pantanal. Pássaro quero-quero encontrado por empresário — Foto: Manoel Pinheiro/Arquivo pessoal Durante o passeio, ele registrou pássaros mais comuns de serem encontrados, como o tucano, arara e quero-quero. “Foi muito emocionante. A fotografia é um vício. Você começa a fazer e não quer mais parar. Tenho sorte de ter fotografado algumas espécies raras. Às vezes faltamos o serviço para fotografar”, ressaltou. Arara-vermelha em área de cachoeiras em Aripuanã (MT) — Foto: Manoel Pinheiro/Arquivo pessoal Manoel e o amigo Cleverson contaram que usam uma câmera simples e fazem as fotos por hobby durante caminhadas pela natureza. Pássaros aracari-castanho em tronco de árvore em Aripuanã (MT) — Foto: Manoel Pinheiro/Arquivo pessoal No entanto, após a publicação das imagens em páginas de natureza, receberam diversos contatos de fotógrafos profissionais de outros estados pedindo orientação para encontrar as espécies em Mato Grosso. “Moro em um lugar fantástico há mais de 30 anos, mas poucas pessoas sabem que os 'bichos' estão lá na mata. Quando você posta uma imagem diferente as pessoas dizem que não sabiam que tinha essa espécie por aqui”, contou. Casal de antas fotografado pelo empresário em Aripuanã (MT) — Foto: Manoel Pinheiro/Arquivo pessoal Outros animais Durante o registro de aves, Manoel e Cleverson também encontraram outros animais pelo caminho e fizeram registros. Na última sexta-feira (16), eles fotografaram um casal de antas. Segundo eles, os animais não se assustaram e ficaram parados até a foto ser tirada. “O foco são as aves, mas vamos fotografando o que encontramos pelo caminho. Tenho esse hobby de fotografas e natureza”, disse Manoel.

