Regional 21/04/2021 07:16 Khayo Ribeiro I Gazeta Digital MUDANÇA DE PARTIDO: Leitão vê DEM como alternativa caso concorra eleição de 2022 Luiz Macedo/Câmara dos Deputados O ex-deputado federal Nilson Leitão (PSDB) disse já ter cogitado migrar para o Democratas. Na manhã desta terça-feira (20), o tucano afirmou que o DEM seria uma "alternativa", caso ele decidisse concorrer a eleição de 2022. Leitão admitiu que existe um grande "desgaste" dentro do PSDB e que já discutiu com o senador Jayme Campos (DEM) a possibilidade de mudar para o Democrata. Em entrevista ao Jornal da CBN Cuiabá, o ex-deputado disse que o diálogo com o cacique do DEM foi feito após a eleição de 2020, quando Leitão concorreu ao Senado com Júlio Campos na suplência. À rádio, o ex-deputado disse que sempre foi próximo a Jayme e que, durante o diálogo, afirmou que iria se dedicar a negócios pessoais e profissionais, sem definir se concorrerá em 2022. "O que eu discuti com Jayme foi isso, a possibilidade de discutir uma alternativa para 2022 caso eu seja candidato - uma decisão que eu ainda não tomei. E esse assunto nós não retomamos pessoalmente depois disso", disse Leitão. "Claro que o Democrata do ponto de vista do senador Jayme Campos seria o partido que eu tenho mais relação. Foi meu vice, esteve ao meu lado, sempre me apoiou e sempre estivemos juntos. Então, seria sim uma lógica em qualquer mudança o Democrata seria sem dúvidas uma alternativa", reiterou o ex-parlamentar. Contudo, mesmo apontando o DEM como uma alternativa caso decida concorrer no próximo pleito, o ex-deputado disse que não pensa sobre o assunto neste momento. Ele destacou ainda que a troca de legenda só é cogitada em caso de candidatura, sendo desnecessário avaliar o mérito em outra situação. "Mas, hoje, eu ainda não decidi o que vou fazer e nem se serei candidato. Só vale mudar de partido ser for candidato, senão não resolve nada disso", finalizou.

Voltar + Regional