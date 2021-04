Regional 22/04/2021 05:33 Policiais penais de Sinop encontram buraco em cela e evitam fuga Aproximadamente 50 recuperandos estavam envolvidos e responderão por danos ao patrimônio público Buraco em cela da Penitenciária de Sinop - Foto por: Sistema Penitenciário Policiais penais da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), em Sinop (505 km ao Norte de Cuiabá), frustraram uma tentativa de fuga, nesta quarta-feira (21.04). Durante procedimentos de rotina, em revista geral no Raio 2 (laranja), foi encontrado um buraco em uma das celas. Os reeducandos cortaram o chão da cela, no local de banho de sol, e chegaram ao solo (terra) escavando um buraco. Mesmo tendo uma chapa de aço, além do concreto no piso, eles conseguiram fazer a abertura utilizando armas artesanais e pedaços do próprio concreto. Estavam nesta cela aproximadamente 50 recuperandos. Eles responderão a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) por danos ao patrimônio público. Uma perícia também será feita no local. Até que a manutenção da cela seja concluída, os reeducandos envolvidos foram transferidos para outras celas da unidade.

