Regional 22/04/2021 06:44 Processo Seletivo da Prefeitura de Nova Bandeirantes é suspenso Seleção é destinada ao preenchimento de 44 vagas ofertadas entre cargos de níveis fundamental, médio e superior; confira Foto: Reprodução No estado do Mato Grosso, a Prefeitura de Nova Bandeirantes, por meio da Secretaria Municipal de Educação anuncia a suspensão do Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de 44 vagas, destinadas à contratação de novos profissionais, em caráter temporário. Conforme o comunicado divulgado (retificação VI- suspensão), a medida se deve a atual situação imposta pelo enfrentamento do estado a pandemia da Covid-19. Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Apoio Administrativo Educacional - Nutrição/Merendeira (4); Apoio Administrativo Educacional - Zeladora/Limpeza (4); Apoio Administrativo Educacional - Vigia (2); Professor Habilitação em Arte (2); Professor Habilitação em Ciências (2); Professor Habilitação em Ed. Física (2); Professor Habilitação em Geografia (2); Professor Habilitação em História (2); Professor habilitação em Língua Estrangeira - Inglês (2); Professor Habilitação em Língua Portuguesa (3); Professor Habilitação em Matemática (3); Professor Habilitação em Pedagogia (14); Técnico Administrativo Educacional - Monitor (2). Requisitos e remuneração Para concorrer as vagas ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade entre níveis fundamental, médio e superior, relativo ao cargo pleiteado. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 1.100,00 a R$ 1.991,38. Procedimentos para participação Os interessados em puderam se inscrever de forma presencial, no período de 20 a 27 de janeiro de 2021, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua José Francisco Otênio, s/n, Centro, Prédio Múltiplo Uso Alziro Pereira Mendonça. O atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 17h. Como forma de seleção, os candidatos foram avaliados mediante aplicação de prova de títulos, durante o período de inscrição, de acordo com os critérios de contagem de pontos especificados no edital. Vigência O Processo Seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Voltar + Regional