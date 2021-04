Regional 22/04/2021 15:46 Após 66 dias, Barranco vai para a enfermaria e já consegue ficar de pé Foto: Reprodução O deputado estadual Valdir Barranco (PT) conseguiu ficar de pé, após 66 dias internado com complicações causadas pela Covid-19. O parlamentar, que havia voltado para um leito semi-intensivo, foi novamente para a enfermaria. De acordo com informações da assessoria de imprensa, Barranco está sem febre há vários dias, e atualmente segue com o tratamento para fortalecimento muscular. “O deputado está mais contente e otimista com os resultados cada vez mais positivos dos exames de monitoramento e confiante de que o pior já passou”, diz a nota enviada.



“Cada notícia que recebemos como essa, a nossa força, fé e esperança se renovam em 1000%. O deputado está melhorando e evoluindo a cada dia que passa. Sua perseverança é combustível para todos nós!”, completa.



No último dia 14 de abril, Barranco teve que voltar para leito semi-intensivo para melhor monitoramento da capacidade respiratória. Antes disso, O deputado ficou 52 dias internado em UTI em um hospital de São Paulo por complicações do novo coronavírus (Covid-19). Ele chegou a ficar intubado e também passou por uma traqueostomia.

Voltar + Regional