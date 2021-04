Regional 22/04/2021 16:16 G1MT Colider: Enfermeiros de hospital denunciam atrasos de pagamento de plantões, adicionais noturnos e férias Na tarde desta quinta-feira (22), os profissionais devem se reunir na frente do hospital para protestar. Profissionais do Hospital Regional de Colíder reivindicam direitos trabalhistas — Foto: Divulgação Os enfermeiros do Hospital Regional de Colíder, no norte do estado, estão reivindicando valores de plantões, férias vencidas, adicionais noturnos e de insalubridade que estão atrasados há nove meses, segundo eles. Na tarde desta quinta-feira (22), os profissionais devem se reunir na frente do hospital para protestar. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) informou que, devido à necessidade de ajustes nos processos de pagamento dos servidores, os valores de plantões e adicionais noturnos relativos até o mês de novembro de 2020 serão pagos até o dia 30 de abril deste ano. Já os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, segundo a secretaria, serão regularizados até o dia 10 de maio, em folha complementar. Em relação aos adicionais de insalubridade e férias, a secretaria disse que desconhece as pendências. “A gestão estadual informa que os pagamentos do adicional de insalubridade estão regulares no Hospital Regional de Colíder, não havendo qualquer pendência. A SES também desconhece pendências relativas às férias dos servidores desta unidade hospitalar”, disse. Os profissionais afirmam que se sentem desvalorizados neste período de pandemia. “Nós da enfermagem não queremos só aplausos e sim respeito e valorização salarial e pagamento em dia de valores que são direito da classe”, declaram.

Voltar + Regional