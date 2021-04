Regional 23/04/2021 06:03 Suspeitos de latrocínio de empresário em Colíder são presos em flagrante pela Polícia Civil Foto: Reprodução A Polícia Civil de Colíder prendeu em flagrante nesta quinta-feira (22) dois suspeitos de envolvimento no latrocínio de Osvaldo Sansão Suniga, 66 anos, ocorrido nesta quarta-feira (21.04, na cidade do norte mato-grossense. O crime comoveu o município, onde a vítima era um dos pioneiros. Osvaldo foi morto após dois suspeitos invadirem a residência onde morava com sua esposa. A testemunha, em estado de choque, informou aos policiais que ao acordar pela manhã foi para a cozinha e a vítima ficou no quarto, quando ela avistou duas pessoas no quintal da casa, ambas com máscara facial e de boné e um portava arma de fogo. A mulher de Osvaldo correu apara avisá-lo e quando ambos retornaram à cozinha se depararam com os suspeitos forçando a porta de entrada. O casal correu de volta para o quarto e enquanto a vítima tentava fechar a porta do quarto, os suspeitos a impediram e entraram em luta corporal com Osvaldo, o agredindo e fazendo um disparo em seguida. A dupla fugiu da residência levando um celular smartphone da vítima. A Delegacia de Colíder iniciou as diligências para localizar os autores do crime e com informações do celular roubado chegaram aos dois suspeitos. Aos policiais, os dois alegaram que resolveram roubar a residência porque acharam fácil entrar no local e que o disparo teria ocorrido acidentalmente. O adulto de 23 anos e o adolescente de 15 anos foram encaminhados à unidade da Polícia Civil, onde foram ouvidos pela delegada Paula Gomes Araújo.

