Regional 23/04/2021 06:25 Mais de 1.204 pessoas já foram imunizadas em Apiacás contra a Covid-19 Foto: Divulgação Até o momento a Secretaria Municipal de Saúde de Apiacás recebeu 14 remessas das vacinas Coronavac e Astrazeneca. No mutirão realizado nessa quinta-feira (22) na quadra da Escola Centro de Promoção a equipe da saúde imunizou 135 pessoas, entre primeira e segunda dose. A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue determinada a proteger a população apiacaense, mais de 1.204 pessoas já foram imunizadas. Para a vice-prefeita e secretária de saúde, enfermeira Fabiana Pessoa, a vacinação nesse momento é fundamental para salvar vidas e é a estratégia mais eficaz no combate ao coronavírus. “Nós sabemos que nesse momento de pandemia a vacinação é fundamental para salvarmos vidas, por isso estamos desenvolvendo vários mutirões para vacinarmos o maior número de pessoas. Na oportunidade, quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação e à equipe da Escola Municipal Centro de Promoção Educacional pela liberação do espaço e aos Fiscais e Profissionais da Saúde pelo apoio na organização, juntos venceremos esse vírus”. Diz a secretária.

