Regional 23/04/2021 18:19 ALLAN MESQUITA - Gazeta Digital Vereadores flagram milhares de medicamentos vencidos em estoque em Cuiabá Centenas de caixas com medicamentos vencidos foram flagradas no Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá (CDMCI), na tarde desta sexta-feira (23). A denúncia foi exposta por vereadores da oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro (MDB). Rapidamente, as imagens viralizaram nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Porém, nota de esclarecimento, a Prefeitura de Cuiabá critica a oposição, e diz que a Secretaria Municipal de Saúde averigua a questão do medicamentos supostamente vencidos em Cuiabá.

De acordo com os parlamentares, entre as medicações, estão insumos destinados a intubação de pacientes nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que não foram enviados aos hospitais e unidades de saúde da Capital. "São remédios básicos para atender pacientes do SUS em policlínicas e UPAS. Aqui tem desde medicações usados para sedação de pacientes em UTI a remédios da atenção básica, adulto e infantil", disparou a vereadora Michelly Alencar (DEM).

Nas imagens registradas no local, são dezenas de caixas estocadas dentro do depósito da Prefeitura de Cuiabá. Em um dos compartimentos, por exemplo, os vereadores encontraram remédios vencidos desde julho do ano passado.

“É revoltante! Em plena pandemia a Prefeitura de Cuiabá está jogando fora medicamentos comprados com o dinheiro da população cuiabana. Enquanto isso, os cidadãos estão morrendo por falta de remédios”, disse Diego Guimarães (Cidadania).

A denúncia foi encaminhada para a Delegacia de Combate a Corrupção (Deccor), que também esteve no local para apurar a situação.

Outro lado A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) informa que: - Na manhã desta sexta-feira (23), os servidores do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá (CDMIC) foram surpreendidos pelo vereador Diego Guimarães, que está afastado do cargo, e sua suplente Maísa Leão e também o vereador Marcos Pacola, que invadiram o local e desacataram os servidores públicos. - A SMS destaca que nunca negou o direito de nenhum cidadão, ainda mais com atribuição legal de fiscalizar, de visitar os espaços de atendimento à população, não sendo necessária a atitude tomada pelos parlamentares. - A pasta informa que adotará as providências legais com relação à invasão e desacato aos servidores públicos, que merecem respeito no exercício de suas funções. - Com relação aos medicamentos, supostamente vencidos, a Secretaria Municipal de Saúde informa que assim que assumiu a pasta, em outubro de 2020, a secretária Ozenira Félix determinou averiguação.

