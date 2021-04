Regional 24/04/2021 06:42 Olhar Direto Caminhão carregado com gado perde o freio e invade churrascaria; veja vídeo Foto: Água Boa News Um caminhão que transportava vacas e bois invadiu uma churrascaria no início da tarde desta quinta-feira (22) no setor industrial do município de Ribeirão Cascalheira (a 734 km de Cuiabá). O veículo teria apresentado um problema no freio. Ninguém se feriu De acordo com a Polícia Civil o acionamento ocorreu por volta das 13h de ontem (22). Câmeras de segurança registraram que o acidente ocorreu às 12h24. A Polícia Militar é quem foi acionada para atender a ocorrência.



Segundo informações, o caminhão boiadeiro MB/L, carregado com 14 vacas e quatro bois, estava estacionado em declive no pátio de um posto de combustível e devido a um problema no freio, desceu e chocou no prédio da Lanchonete e Churrascaria Rocha, na Avenida Padre João Bosco, próximo à BR-158.



O caminhão acabou destruindo parte da fachada do estabelecimento, mas ninguém se feriu. A Polícia Civil ainda investiga o caso.

