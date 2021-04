Regional 24/04/2021 07:53 TOP NEWS Aripuanã: Homem é morto após briga entre trabalhadores rurais Um desentendimento entre dois trabalhadores rurais de uma propriedade, próximo à comunidade de Conselvan, localizada a 80 km de Aripuanã, terminou com a morte de um deles na manhã desta sexta-feira, 23 de abril.

Segundo a Polícia Militar de Conselvan (NPM), após o contato do dono da propriedade rural, foram até o local onde foi verificado a veracidade do fato. Desta forma foi realizado o isolamento do local, e aguardado a chegada da Polícia Judiciária Civil de Aripuanã, para realização de perícia.

Ainda de acordo com os policiais, na briga entre os dois trabalhadores, um deles foi atingido por vários golpes de arma branca (faca). A vítima foi identificada, sendo o senhor Josielmo Toledo Santos, de 32 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda com informações preliminares, os trabalhadores estariam alcoolizados no momento da discussão. O autor do crime fugiu do local após a briga.

