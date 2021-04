Regional 25/04/2021 06:17 Portal Sorriso SORRISO: Cinco são detidos por suspeita de desvio de cargas de grãos Foto: Reprodução Na tarde deste sábado (24), cinco homens foram detidos pela Força Tática da Polícia Militar de Sorriso por suspeita de envolvimento em furtos de cargas de grãos.

A polícia foi acionada via 190 para comparecer em uma transportadora situada nas proximidades de um posto de combustíveis na saída para Lucas do Rio Verde, onde um caminhoneiro estaria tentando carregar uma carga de soja. Desconfiados do comportamento do suposto motorista, funcionários da transportadora chamaram a PM.

Quando a guarnição chegou ao local, o homem havia se evadido.

Em rondas pela cidade, a polícia encontrou o suspeito, acompanhado de mais dois homens. Com eles foram encontrados R$30 mil em espécie, divididos em R$10 mil pra cada. Dinheiro, que segundo os suspeitos, seria oriundo do crime de desvio de cargas.

Segundo o cabo Alexandre, ao todo foram apreendidas cinco pessoas sendo três motoristas, um funcionário de uma transportadora clandestina de Sinop, que alterava as notas das cargas e um motorista de aplicativo, que entregava as notas. Três carretas também foram apreendidas pela polícia.

