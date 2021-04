Regional 25/04/2021 15:53 Nortão Online Colíder: Carro é encontrado caído em rio de Colíder; condutor ainda não foi localizado Reprodução Um VW Fox, vermelho, foi localizado na manhã de hoje caído dentro do Rio Carapá, na comunidade Pinheirinho.

Tudo indica que o condutor perdeu o controle do veículo ao passar pela ponte.

O carro foi avistado por populares tombado no rio. O Corpo de Bombeiros informou que até o momento, o condutor não foi localizado.

Os bombeiros acompanharam a retirada do veículo pelo guincho para checar melhor o local.

As policiais civis e Militar trabalham na identificação do veículo para localização do dono do mesmo.

