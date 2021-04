Regional 26/04/2021 16:23 G1MT SINOP: Posto de combustível tem principio de incêndio após motorista sair antes de terminar o abastecimento. Um posto de combustível teve um princípio de incêndio em Sinop, no norte do estado, após um cliente se distrair e sair com o carro antes de terminar o abastecimento. A imagem de uma das câmeras de segurança do posto mostra como tudo aconteceu. Dois carros estavam parados na mesma bomba. O veículo branco que aparece em primeiro plano na imagem está abastecendo. O motorista, possivelmente distraído, não percebeu que o carro ainda estava sendo abastecido, ou seja, a mangueira estava conectada ao veículo, e saiu. Nesse momento, a bomba cai e um incêndio se inicia. O frentista agiu rapidamente para conter as chamas, que foram controladas. Segundo o gerente do posto, todos os funcionários são capacitados para esse tipo de situação. Nesse caso, o Corpo de Bombeiros Militar não chegou a ser chamado, já que o princípio de incêndio foi rapidamente controlado e ninguém ficou ferido.

