Regional 27/04/2021 15:05 CenárioMT Lucas do Rio Verde: Homem matar mulher e atirar na própria cabeça Crime foi cometido na frente do filho do casal, de apenas 6 anos. Acusado ainda atirou contra a própria cabeça e foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros CenárioMT Uma mulher foi assassinada agora a pouco num estabelecimento comercial localizado na Avenida Mato Grosso, no bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde. O acusado é o ex-marido da vítima, que depois do homicídio, ainda atirou contra sua própria cabeça. Ele foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para o Pronto Socorro do Hospital São Lucas. Segundo as primeiras informações apuradas pelo CenárioMT, a mulher estava morando em Lucas do Rio Verde a poucos dias. O crime aconteceu num comércio que está sendo preparado para inaugurar. A vítima, identificada como Jussara Ribeiro, era funcionária da loja que tem sede em Nova Mutum. O homem veio de Nova Mutum com a justificativa de trazer o filho para ficar com a mãe. Ao chegar no local, ainda na companhia da criança, o acusado acabou disparando pelo menos uma vez contra a ex-mulher, cuja bala transfixou o corpo. Em seguida, usando a pistola 9 milímetros, ele efetuou um disparo contra a própria cabeça. Policiais civis e militares estão no local buscando informações sobre o ocorrido. O atendimento ao homem foi bastante rápido. De acordo com o soldado Menezes, a guarnição seguia para outra ocorrência quando recebeu o chamado do Corpo de Bombeiros. Ele confirmou que a mulher não apresentava sinais vitais, enquanto o homem, mesmo sem responder a estímulos, apresentava sinais vitais. “Como vimos sinais vitais no cidadão e aquela respiração sufocada, aquela respiração buscando vida, vamos dizer assim, tão logo transportamos o cidadão para o hospital São Lucas”, explicou o militar. Em razão do disparo, o homem, que trabalha como segurança, perdeu parte de massa encefálica. O estado dele é gravíssimo, segundo o bombeiro militar.

