Regional 28/04/2021 08:39 Prefeitura de Sinop adota medidas para retorno seguro às aulas presenciais Foto: Divulgação A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura retoma na próxima segunda-feira (03), as aulas presenciais nas escolas da rede. A decisão do prefeito Roberto Dorner (Republicanos) foi em parceria com os integrantes do comitê de enfrentamento à Covid-19 e da educação municipal. Para que o retorno às unidades seja seguro, algumas medidas sanitárias estão sendo tomadas pela prefeitura. Entre as ações de prevenção à disseminação do vírus dentro das escolas, a pasta da educação em conjunto com a da saúde, realiza a testagem em massa dos trabalhadores que integram a educação. A ação começou ontem (26) com os profissionais das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) que retornarão já no primeiro dia semana que vem. A gestora da pasta, Sandra Donato, avalia positivamente a ação e esclarece que esse processo é importante para descobrir se há algum profissional com a doença e, em tempo, bloquear a possível disseminação no ambiente. “A testagem em massa nos ajuda a entender melhor o quadro de saúde dos nossos servidores. Além desse, outros cuidados serão tomados diariamente em nossas unidades escolares através do uso de máscaras, higienização das mãos, aferição de temperatura, tapete sanetizante e o distanciamento social”, explicou ela. Para que não haja aglomeração e tenha uma boa fluidez no processo, o cronograma da ação foi organizado priorizando os trabalhadores das unidades que retornam primeiro e a testagem é feita no Centro Educacional Lindolfo José Trierweiller. Esse mesmo processo foi realizado no mês de fevereiro e março deste ano aos servidores, quando na oportunidade as aulas presenciais foram retomadas após um ano de ensino online. Confira o cronograma completo de retorno das unidades escolares 03/05 Ensino Fundamental: EMEB’s Aleixo Schenatto, Taciana Balth Jordão, Basiliano do Carmo, José Reinaldo de Oliveira, Valter Kunze, Centro Educacional Lindolfo José Trierweiller e Uilibaldo Vieira Gobbo. Ensino Infantil: EMEI’s Monteiro Lobato, Tatiana Belinky, São Francisco de Assis, Pequeno Príncipe, Alvorada, União, Cecília Meireles, Tempo de Infância e Gente Feliz. 10/05 Ensino Fundamental: EMEB’s Ana Cristina de Sena e Armando Dias. Ensino Infantil: EMEI’s Sylvia Orthof, Santo Antônio e Neuza Graf Nadir Fuzinato. 17/05 Ensino Fundamental: EMEB’s Lizamara A. de Almeida, Sadao Watanabe e Simão Flack. Ensino Infantil: EMEI’s Solange Maria Ferronato e Gerson Pires. 24/05 Ensino Fundamental: EMEB’s Professor Jurandir Liberino de Mesquita e Rodrigo Damasceno. Ensino Infantil: EMEI’s Elizete Dallabrida, Vinícius de Moraes e Camping Clube. 31/05 Ensino Fundamental: EMEB’s Maria Aparecida Amaro de Souza, Silvana e Leni Teresinha Benedetti. Ensino Infantil: EMEI’s Tarsila do Amaral e De Toda a Gente.

