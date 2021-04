Regional 28/04/2021 16:50 Redação I Nativa News CARLINDA: Mais um pirarucu com 60 kg é fisgado no Rio Teles Pires Foto: Arquivo Pessoal O último domingo (25) foi de festa para o mecânico Antonio Francisco Donizete, o "Negão da Oficina" como é popularmente conhecido em Alta Floresta. O dia de laser acabou com o pescado de um gigante.

Para a redação do site Antonio relatou que as pescarias no final de semana são rotina, e que neste domingo estava na balsa da Indeco, no Rio Teles Pires, quando capturou o Pirarucu de 1,78 metro e quase 60 quilos.

Na última semana o site divulgou a emoção de um pré adolescente ao tirar das águas do Teles Pires um pirarucu pescado na região de Paranaíta. O gigante que não é nativo deste rio, vem se mostrando presente nas pescarias ao longo do Rio Teles Pires. Invasores da região

A professora da Unemat, Solange Arrolho, falou a redação do site Nativa News sobre o pescado de pirarucu no Teles Pires, "ele não é uma espécie nativa, igual ao tambaqui. Porém os produtores de peixes estâo criando e essas espécies acabam escapando para os rios, isso é um problema sério. Pois pode causar um desequilíbrio nas populações naturais de peixes".

O pirarucu é considerado um dos maiores peixes de água doce e é muito cobiçado para a pesca esportiva, por seu grande porte e sua força tremenda. Os maiores exemplares podem chegar a 4 metros de comprimento e pesar até 250 quilos. O pirarucu é um animal onívoro, pois se alimenta de seres animais e vegetais. Na alimentação do peixe, podemos encontrar frutas, vermes, insetos, moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis e até mesmo aves aquáticas.

Voltar + Regional