Regional 29/04/2021 06:43 Garimpeiro traído perdoa e reata com esposa Apaixonado, ele não teria gostado da repercussão do vídeo, que foi enviado em um grupo da família. Foto: Reprodução Após dizer que não queria mais saber da mulher, o garimpeiro que flagrou a esposa mantendo relação sexual com um personal trainer, dentro de uma academia de Poconé (104 km de Cuiabá) perdoou a amada e reataram o relacionamento uma semana após o fato, que aconteceu no início do ano. Fontes confirmaram a informação ao . O trabalhador também não teria gostado da repercussão do vídeo, que foi enviado em um grupo da família. “Quem fez isso com a gente vai pagar pelos seus erros de roubar a nossa privacidade e tentar nos derrubar”, teria publicado o homem apaixonado. “CAMA MOLHADA DE SEXO” Em um dia de chuva no garimpo, o trabalhador voltou mais cedo para casa e recebeu a notícia de que sua esposa estava na academia. Ele foi até lá para fazer surpresa para a mulher e acabou sendo surpreendido. “Peguei no ato ela me traindo aqui, olha só. Olha de onde eu vi a L. saindo”, mostrando o quarto do personal trainer, dentro da academia. O garimpeiro ficou inconformado com a traição e se lamentou bastante. “A cama molhada de sexo, que humilhação”.

