Regional 29/04/2021 13:22 Arão Leite/J. Cidade APIACÁS: Mulher quase tem mão decepada em briga com ex-sogra Uma mulher de 27 anos, mãe de quatro filhos quase teve a mão decepada durante um desentendimento com a ex-sogra. O fato aconteceu no Bairro União, município de Apiacás.

Por telefone, a vítima conta que tudo aconteceu quando ela foi buscar seus filhos e a agressora não quis entregar a menina mais velha, uma criança de apenas oito anos. “Ela tentou me matar na frente dos meus filhos”, acusa a mulher que foi casada durante 12 anos com o filho da agressora.

O período em que ficou casada ela contra que foi de turbulência, mas que depois do relacionamento parece ter piorado ainda mais já que as confusões não são apenas com o ex-marido, mas com a ex-sogra também. “Olha, eu apanhava demais. Tenho sete medidas protetivas contra ele. Mas de um ano para cá ou pouco mais, após termos separado de vez, a situação virou um tormento e ela não quer que eu fique com minha filha mais velha”, diz a ex-nora.

A Polícia Civil foi quem registrou o caso do esfaqueamento ocorrido na casa da acusada. “Fui pegar a menina e ela não deixou. Fui para cima dela e ela estava com a faca. Tentei tomar”, conta a vítima que sofreu corte grande e profundo. A suspeita foi detida naquela ocasião, mas já está de volta às ruas e poderá responder ao processo em liberdade.

O caso seguirá investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Regional