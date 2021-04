Regional 30/04/2021 06:33 Reporter MT Homem sobe em muro de contenção e se joga de cachoeira em Aripuanã O homem saiu de casa com sua moto, afirmando que se jogaria na cachoeira, que é ponto turístico de Aripuanã Foto: Reprodução Genivaldo da Silva Leopoldo, de 40 anos, morreu após se jogar da cachoeira Salto das Andorinhas, que tem mais de 100 metros de altura, na cidade de Aripuanã (a 948 km de Cuiabá). O acidente aconteceu nesta quinta-feira (29). Equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Juína precisaram ser acionadas para resgatar o corpo da vítima, já na parte de baixo da queda d’agua. Conforme informações iniciais da imprensa local, familiares disseram que o homem pegou uma moto por volta das 10h e saiu, afirmando que iria pular da cachoeira. Uma irmã foi atrás e confirmou a tragédia. Turistas disseram que Genivaldo estacionou a moto perto deles, subiu no muro de contensão e se jogou no abismo. A Polícia Militar foi acionada, além da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. O local é de difícil acesso e o rio passa pelo período de cheia. O caso é investigado. Em fevereiro, Genivaldo já havia filmado a cachoeira e postado em seu Facebook. Ele, no entanto, não escreveu nenhuma legenda.

Voltar + Regional