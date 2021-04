Regional 30/04/2021 07:13 MT-Leilões de gado e veículos devem arrecadar mais de R$ 3 milhões Serão leiloados cabeças de gado da fazenda de João Arcanjo Ribeiro e veículos envolvidos no tráfico de droga Nos próximos dias 05 e 07 de maio serão realizados mais dois leilões de bens oriundos dos combates ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Os certames são feitos pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad). A expectativa é arrecadar mais de R$ 3 milhões com os dois certames. O primeiro, que ocorrerá no dia 05/05, leiloará aproximadamente mil cabeças de gados apreendidos no processo de lavagem de dinheiro que envolve João Arcanjo Ribeiro. O principal objetivo é desocupar a fazenda Rio Novo, que também foi leiloada em março deste ano. Espera-se arrecadar R$ 3 milhões. O leilão será do tipo maior lance, exclusivamente online. O rebanho foi dividido em vários lotes, que podem ser conferidos aqui. Já no dia 07 de maio, ocorrerá o leilão de 20 lotes contendo veículos, motocicletas e sucatas, também do tipo maior lance, e totalmente eletrônico. A estimativa é arrecadar cerca de R$ 138 mil. Os produtos são oriundos de processos criminais envolvendo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os interessados precisam se cadastrar no site www.maisativojudicial.superbid.net com pelo menos 48 horas antes do dia e horário previsto para início do encerramento do leilão.

