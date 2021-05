Regional 01/05/2021 10:09 Sorriso: Após bater e deixar a mulher apenas de calcinha na rua, agressor é preso em flagrante A Polícia Civil do município de Sorriso (420 km a norte de Cuiabá), prendeu na quinta-feira (29.04), um homem por agredir fisicamente e rasgar a roupa de sua companheira no meio da rua. O suspeito de 29 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria real, conforme a Lei Maria da Penha, e pelo crime de receptação. As diligências iniciaram logo que a vítima de 21 anos procurou a Delegacia de Sorriso para denunciar o companheiro. A mulher narrou que morou com o homem por quatro anos, porém, a convivência tornou-se insustentável e ela saiu da casa e voltou para a residência de sua mãe. Mas após ser procurada por ele acabou reatando o relacionamento e voltando a morar com o companheiro há cerca de um mês. Nesta quinta-feira (29), o casal acabou se desentendendo novamente e o homem começou a agredir a mulher fisicamente. A vítima foi puxada para a rua, onde o agressor rasgou suas roupas e a deixou somente de calcinha. Ela apresentava várias escoriações e lesões pelo braço, rosto e olhos. Diante dos fatos graves, os policiais civis foram até a casa do suspeito no bairro Boa Esperança II, onde o mesmo tentou impedir a ação policial resistindo à prisão, mas foi contido. No local, os investigadores apreenderam um aparelho televisor de 65" furtado na noite anterior. Em seguida, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Sorriso, interrogado e autuado em flagrante. Após os procedimentos, ele foi encaminhado à unidade prisional e colocado à disposição da Justiça.

