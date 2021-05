Regional 01/05/2021 16:18 Reporter MT Adolescente morre enquanto jogava futebol em MT Segundo amigos e familiares, o jovem nunca havia apresentado problemas de saúde. Um garoto de 17 anos, identificado pelas iniciais P.H., morreu após passar mal e sofrer um mal súbito enquanto jogava futebol. O fato foi registrado em um campo de futebol no município de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá). Segundo apurado, o jovem praticava atividade física normalmente na companhia de amigos, quando começou a passar mal. Ele caminhou para a lateral do gramado e pediu por ajuda. O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, porém, o adolescente já estava morto no momento da chegada da equipe de resgate. O jovem era saudável, e nunca tinha apresentado problemas de saúde anteriormente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para passar por necrópsia antes de ser liberado para os procedimentos funerais.

