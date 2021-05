Regional 02/05/2021 09:58 VIVIANE MOURA - reportermt DEU RUIM: Bandido leva surra de moradores após invadir casa e é preso em VG Bandido deixou a arma cair e foi pego e surrado por populares após tentativa de assalto. Um bandido foi preso por volta das 23h deste sábado (1º de maio), no bairro Santa Terezinha em Várzea Grande, após levar surra de moradores por ter tentado assaltar uma casa localizada, na rua da Juventude. A polícia receber a denúncia de tentativa de roubo e ao chegar ao local encontrou o bandido sendo surrado pela população. De acordo com o morador, o assaltante entrou na casa, mas ao se deparar com ele deixou a arma cair e fugiu. O proprietário não quis se identificar e registrar ocorrência por medo de represálias. O bandido confessou ter quatro passagens por tráfico de drogas. Ele informou ainda que escondia drogas no matagal, próximo ao lixão, da Rua das Flores, no Bairro Serra Dourada. Após diligência, o entorpecente não foi localizado onde havia falado, mas sim na Rua Emirados, no Jardim Glória. A droga foi apreendida. O ladrão foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência. Ele chegou ao local com escoriações pelo corpo devido às agressões, mas recusou-se a receber atendimento médico. Conforme o boletim de ocorrência, foi apreendido um revólver calibre 38, quatro munições intactas, um tablete e meio de substância análoga a maconha e porções menores. A polícia recuperou ainda um cofre eletrônico aparentemente trancado contendo R$ 363,50. Ele foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo, tentativa de roubo e tráfico ilícito de drogas.

