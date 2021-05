Um casal morreu em um grave acidente envolvendo um Volkswagen Gol e uma Toyota Hilux, no fim da tarde deste sábado (1º), no município de Sorriso (420 km de Cuiabá). Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para o hospital.



De acordo com as informações, a colisão ocorreu por volta das 16h30 no km 712 da rodovia Federal. Populares relataram que a caminhonete estava vindo por uma estrada vicinal que dá acesso a BR-163, quando ao entrar na pista, colidiu com o veículo Gol que seguia sentido a Lucas do Rio Verde. Chovia no momento do acidente.



Uma das vítimas foi identificada como Aldemir Antônio Rither, 59 anos, e uma mulher, que ainda não teve o nome revelado. Equipes da concessionária Rota do Oeste e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para direcionar o trânsito, que ficou interrompido até que os trabalhos fossem realizados na pista.



A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foi acionada para fazer os registros preliminares, que servirão como base para as investigações. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de necropsia. (Com informações do Só Notícias)