Regional 02/05/2021 10:38 Gazeta Digital Show de sertanejo em MT aglomera 500 pessoas em lavoura de soja Evento foi produzido para 180 pessoas, mas imagens do show mostram uma realidade bem diferente Centenas de pessoas se aglomeraram durante a live do Gusttavo Lima, em Primavera do Leste (192 km de Cuiabá) neste sábado (1º). O show foi transmitido pela internet e pôde ser assistido de perto por vários convidados, patrocinadores e empresários no milheiro de uma fazenda. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais é possível ver diversas pessoas circulando livremente sem o uso da máscara em uma espécie de “camarote”. A estrutura foi montada em frente ao palco onde o cantor se apresentava. O evento chamado de "O Embaixador no Agronegócio 2" foi produzido por uma empresa goiana para 180 espectadores. Contudo, registros feitos pelos próprios convidados mostraram uma realidade totalmente diferente. Segundo o perfil "Garotx do Blog", o show contou com plateia de 500 pessoas, acomodados em mesas que custavam cerca de R$ 20 mil cada. A organização afirma que todos foram testados para rastreamento da covid-19. O assunto gerou muitos comentários negativos na internet e na imprensa nacional, tendo em vista que Mato Grosso tem cerca 1500 novos casos e 50 morte por dia causadas pelo novo coronavírus. "Ontem fui no hospital levar meu avô e eram corpos e corpos passando de Coronavírus... tem muita gente morrendo! E eu não consigo acreditar que o Gustavo Lima está fazendo uma live pra 500 pessoas, sério", comentou um internauta. Até o momento, a assessoria de imprensa do Gusttavo Lima e a prefeitura de município não se manifestaram sobre o caso. Esse é o segundo evento que o sertanejo realiza no estado.

Voltar + Regional