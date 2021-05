Regional 04/05/2021 06:51 RC101 Homem fica gravemente ferido ao ser agredido por 04 pessoas em Matupá Nesta madrugada de domingo para segunda-feira (03), um homem foi covardemente agredido, por quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher. O fato ocorreu na Rua 21 do Bairro União, em Matupá.

Segundo a esposa da vítima, na noite de ontem, um veículo Fiat Pálio de cor preta, parou em frente a sua residência, e os suspeitos começaram a chutar o portão, chamando pela vítima, ao ser informados que o homem não estava, eles deixaram o local, porem na saída eles teriam se deparado com a vítima chegando em casa.

A vítima ao perceber a presença dos suspeitos, retornou e tentou fugir, no entanto foi perseguido pelo veículo, quando em um dado momento, o condutor do veículo, identificado como Mulambo, teria jogado o carro em cima da vítima, fazendo com que este viesse a parar.

De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito vulgo Mulambo, desceu do veículo em posse de um facão e de imediato iniciou as agressões. A esposa de Mulanbo e outros dois homens também participaram da ação. Pedaços de madeira e galhos de arvores, também foram usados pelos agressores. A mulher inclusive a todo momento pedia para que a vítima fosse morta.

Quando a guarnição da PM foi acionada, os suspeitos foragiram do local, deixando a vítima gravemente ferida, com várias lesões na cabeça, punhos, pernas e rosto.

Durante as diligencias e buscas, a polícia recebeu a informação que o suspeito Mulambo teria dado entrada no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, com uma lesão no ombro direito, provocada durante as agressões.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão. Um segundo suspeito também foi preso. Ambos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil por tentativa de homicídio.

Segundo a polícia, tanto a mulher, quanto a quarta pessoa envolvida, tambem já foram identificados. A guarnição trabalha no intuito de localiza-los e assim também efetuar a prisão dos dois.

