Regional 04/05/2021 19:01 Só Notícias Assaltante invade empresa de compra de ouro em Peixoto e faz reféns; PM negocia Um soldado da Polícia Militar acaba de confirmar, ao Só Notícias, que um criminoso está, neste momento, fazendo reféns em uma loja de compra de ouros, na avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). A PM, Força Tática e Polícia Civil estão no local negociando há aproximadamente 30 minutos. Duas pessoas estão sendo feitas reféns. Diversas viaturas e policiais foram mobilizados para a ação e fizeram cerco nas proximidades do estabelecimento. Um tenente coronel da PM e um delegado de Polícia Civil estão fazendo a negociação. O assaltante teria solicitado a presença de um advogado e da imprensa no local. O tráfego de veículos está interrompido em ambas as vias da avenida.

