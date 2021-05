Regional 05/05/2021 07:03 G1MT Assaltante invade loja de compra de ouro em Peixoto, faz reféns e se entrega após 3 horas de negociações Dois reféns foram liberados pelo assaltante após as negociações. Foto: Divulgação Um assaltante invadiu uma revenda de ouro em Peixoto de Azevedo, e fez dois funcionários reféns na noite desta terça-feira (4). As negociações para que ele se entregasse duraram mais de 3 horas. A Polícia Civil e ambulâncias também estavam no local. Conforme o tenente-coronel James Ferreira, comandante do 15⁰ Comando Regional da Polícia Militar em Peixoto de Azevedo, o assaltante solicitou a presença de um advogado, que esteve no local. Peixoto de Azevedo tem cerca de 35 mil habitantes.

