Regional 05/05/2021 07:08 Folha Max Bolão de MT fatura R$ 5,7 milhões na Quina; quatro ainda "batem na trave" Uma aposta de Guiratinga (329 quilômetros de Cuiabá) acertou os cinco números da Quina nesta terça-feira (4). Ela levará R$ 5.728.157,58. Os números sorteados foram: 12 - 18 - 67 - 68 - 71. De acordo com a Caixa Econômica, além da aposta de Mato Grosso, um outra do Rio de Janeiro (RJ) acertou os cinco números e dividirá o prêmio máximo, que era de mais de R$ 11 milhões. O portal da Caixa Econômica ainda revela que a aposta vencedora de Mato Grosso foi realizada na Lotérica Guiratinga e era um bolão com 12 cotas. Ou seja, cada cota receberá a quantia de R$ 477.346,46 mil. Um dado curioso é que na mesma Lotérica Guiratinga um outro bolão, também de 12 cotas, acertou quatro dezenas. Com sete números, a aposta vai faturar R$ 68.021,40 mil, o que representa R$ 5.668,45 mil para cada apostador. Com quatro números, outras três apostas vão levar uma boa quantia de prêmio. Um bolão de 17 cotas na Pé Kente Loterias, de Guarantã do Norte, ganhou R$ 20.406,29 mil, o que representa pouco mais de R$ 1 mil para cada um. Já outras duas apostas de Cuiabá vão faturar R$ 6.802,14, cada. Uma é simples e outra é um bolão de 4 cotas, que também dá pouco mais de R$ 1 mil para cada um. Elas foram realizadas nas Lotéricas Zebrinha e Globo respectivamente.

Voltar + Regional