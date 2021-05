Regional 05/05/2021 08:45 Redação I Nativa News Motociclista morre após bater de frente com caminhonete na MT-206 Eliabe Moraes Colhado Ferreira, 20 anos, morreu na tarde e ontem terça - feira (4), após se envolver em um grave acidente entre uma moto e uma caminhonete, na MT-206 próximo à ponte do Rio Sucuri, cerca de 7 km de Paranaita. Conforme as informações, o condutor da motocicleta seguia sentido Alta Floresta, a caminhonete S-10, vinha no sentido contrário, os dois veículos colidiram frontalmente. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado quase 40 metros de distância e morreu na hora. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local realizando os trabalhos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

