Regional 05/05/2021 15:12 Eliza Gund I Nativa News Mulher vítima de violência doméstica em Nova Canaã do Norte Foto: Reprodução Militares do 2° Pelotão de Polícia Militar, em Nova Canaã do Norte, foram acionados na manhã desta quarta-feira (05) para atender uma possível lesão corporal com motivações correlatas a violência doméstica e familiar. A vítima foi encaminhada para atendimento médico, uma arma de fogo foi apreendida. O suspeito, investigado pelo crime de homicídio, não foi localizado.

A guarnição seguiu até o endereço narrado pela vítima, de 29 anos, que foi encontrada com hematomas, equimoses e escoriações pelo rosto e corpo oriundas de agressões cometidas por seu cônjuge. Em conversa com a vítima, esta informou que o suspeito tinha uma arma de fogo guardada na residência e várias outras em uma propriedade rural.

Durante a revista residencial a guarnição encontrou um revólver de calibre 38 com numeração suprimida e 06 munições intactas. O material foi apreendido. A vítima foi encaminhada para o pronto socorro do hospital Municipal em Nova Canaã do Norte.

O suspeitos, conhecido por “Ranca Unha”, fugiu do local. A arma apreendida foi levada para a delegacia de Polícia Judiciária Civil do município, o suspeito vem sendo investigado como possível autor do homicídio de sua ex-esposa o qual aconteceu na zona rural de Nova Canaã do Norte no ano de 2020.

