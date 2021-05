Regional 06/05/2021 06:04 Vitória Lopes I Gazeta Digital Internado há 81 dias com covid-19, Valdir Barranco deixa hospital O deputado estadual Valdir Barranco (PT) deixou o hospital que estava internado, em São Paulo, nesta quarta-feira (5). Em recuperação para tratar da covid-19, o parlamentar ficou 81 dias internado, sendo transferido para o centro de recuperação e fisioterapia.

Barranco foi infectado com a doença no dia 11 de fevereiro. Inicialmente, foi isolado em tratamento domiciliar. Porém, no dia 15, seu quadro clínico apresentou piora e ele teve der ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de Cuiabá.

Cinco dias depois, no dia 20, sua saturação e oxigenação baixaram acentuadamente, a ponto de ter de ser intubado. Mais à frente, no dia 22, com complicações agudas, a família e a equipe médica que o acompanhava decidiram pela sua transferência para um hospital referência no tratamento de Covid-19, em São Paulo.

Saiu da UTI para um quarto na enfermaria, depois de 52 dias. Uma intercorrência infecciosa, o levou de volta para a atenção semi intensiva, em razão das dificuldades respiratórias. Ficou lá por pouco tempo e retornou para a enfermaria, desde o dia 22 de abril, já com tratamento concentrado na reabilitação.

“Foram dias de muita luta, travada com a força e a fé que o deputado carrega dentro de si. Força e energia que aumentaram com as inúmeras mensagens de apoio e solidariedade que recebemos, assim como a incansável dedicação de inúmeros profissionais da saúde que lhe assistiram todo este tempo. Por isso, agradecemos imensamente à cada pessoa que mandou uma mensagem de fé, esperança e amor com o deputado”, agradeceu a assessoria do deputado.

Apesar de receber alta, Barranco se recupera lentamente da covid-19, que ainda está em observação médica.

